Стало известно, почему Зеленский захотел избавиться от премьера Зеленский захотел избавиться от Шмыгаля из-за «генерации негативных новостей»

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Денис Шмыгаль

Президент Украины Владимир Зеленский захотел отправить премьер-министра страны Дениса Шмыгаля в отставку из-за того, что правительство генерирует «только негативные новости» в сфере, за которую оно несет ответственность, пишет издание «Украинская правда». В частности, стране угрожают дефолт и проблемы в энергетике.

Также близкие к руководству государства источники рассказали, что действующий премьер «не выдвигает каких-либо инициатив в деле управления страной». Отмечается, что Зеленский устал от главы правительства, а на совещаниях слушает его с «явным раздражением».

Ранее Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря национальной безопасности и обороны. Он занимал этот пост с октября 2019 года, сменив Александра Данилюка, прежде возглавлявшего Министерство финансов страны. Другим указом президент назначил новым секретарем СНБО Александра Литвиненко, который до этого момента возглавлял Службу внешней разведки Украины.

В июне Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. На его место был назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. Политик уточнил, что решение было принято после совещания с военнослужащими, на котором присутствовал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.