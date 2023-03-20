В Киеве объяснили, зачем Зеленский отправляет ВСУ в «Артемовскую мясорубку» Азаров: Зеленский отправляет ВСУ в «мясорубку» в Артемовск из страха падения боевого духа

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отправляет ВСУ в «мясорубку» в Артемовск (Бухмут) из страха падения боевого духа армии, заявил в соцсетях бывший премьер Украины Николай Азаров. По его мнению, украинцы готовы «терпеть все невзгоды ради обещаний власти о великой победе уже в этом году».

Одна из причин того, почему Зеленский готов отправлять тысячи новых бойцов в бахмутовскую мясорубку, — страх падения боевого духа из-за смены победного тренда на негативный, когда противник получает успех и воодушевляется, а твоя армия деморализуется, — написал Азаров на своей странице в соцсети.

Ранее военкоры сообщили, что бойцы ЧВК «Вагнер» начали интенсивное наступление на позиции ВСУ на юге Артемовска. Военные активно продвигаются вдоль улиц Геологов и Корсунского, поддерживаемые массированными артиллерийскими ударами.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил, что украинские военные не смогут провести успешное контрнаступление на Артемовск, так как им придется «затыкать бреши» в окрестностях других населенных пунктов, переходящих под контроль ВС РФ.