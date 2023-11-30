Bloomberg узнал, почему Зеленский не торопится снижать призывной возраст Bloomberg: Зеленский боится снижать призывной возраст из-за соцпоследствий

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не торопится подписывать закон о понижении возраста для призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 27 до 25 лет потому, что боится негативных социальных последствий, заявил глава исследовательского института Penta в Киеве Владимир Фесенко. По его словам, которые приводит Bloomberg, у офиса президента также есть опасения, что могут усилиться настроения о «мире любой ценой».

Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения «мир любой ценой». Эта тенденция, хотя пока и не очень популярная, уже наметилась, и она может усилиться, — говорит он.

Отмечается, что парламент полностью поддержал закон и он уже должен был вступить в силу. Задержка с его принятием беспокоит военных, так как решение касается 140 тысяч потенциальных призывников.

Ранее журналисты британской газеты Financial Times сообщили, что в 2022 году на Украине на военном положении находились около 1 млн солдат. По информации издания, из них были убиты или ранены примерно 190 тысяч человек. Со ссылкой на чиновников отмечается, что до 20 тысяч мобилизованных уклонились от призыва. В среднем из четырех человек только один приходит в военкомат по своей воле.