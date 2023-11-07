Стало известно, почему Зеленский не хочет проводить выборы Советник Пушилина Гагин: после потери поста к Зеленскому придет прокуратура

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против проведения выборов в стране, поскольку боится за собственную безопасность, сказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. По его мнению, после проигрыша за украинским лидером придут представители прокуратуры сразу нескольких стран — США, Израиля и России.

Для Зеленского это вопрос жизни и смерти. Именно так. Потому что как только Зеленский перестанет быть президентом, к нему сразу придет прокуратура. Во-первых, по геноциду украинцев в своей стране и по геноциду русских в нашей стране, — уточнил Гагин.

По его словам, со стороны США Зеленского ожидает проверка по поводу денег, которые Киев получал от Запада. Также, считает Гагин, прокуратура Израиля потребует от президента ответить на вопрос, почему поставленные Украине боевая техника и вооружение попали в руки террористов «всего мира».

Так что для Зеленского сейчас подгорает, — резюмировал Гагин.

Накануне Зеленский заявил, что сейчас не время для проведения выборов в стране. Он потребовал не «вбрасывать в общество» данную тему. Президент добавил, что власти имеют структуры, «способные ставить точки» в любом политическом споре, если того требует единство общества.

Кроме того, на сайте главы государства появилась петиция, которая предполагает введение уголовной ответственности за призывы к выборам в стране во время военного положения. Минувшей ночью она собрала 196 голосов. Для рассмотрения инициативы Зеленским должно быть не менее 25 тысяч голосов.