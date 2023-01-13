Стало известно, почему западные танки не смогут воевать в Донбассе Military Watch: западные танки не смогут воевать в Донбассе из-за их характеристик

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Сложное техническое обслуживание и тяжелый вес не позволят Украине применять в Донбассе немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился поставить Киеву, пишет американский портал Military Watch. Как отметили в издании, причина кроется в плохих дорогах региона.

Оба танка значительно тяжелее, чем те, которые в настоящее время использует ВСУ, и потребуют значительно больше топлива и обслуживания. Вес делает их менее подходящими для действий на узких дорогах или в городах, — сообщает издание.

Кроме того, считают авторы, отсутствие в западных танках автоматов заряжания означает, что им потребуется на 33% больше экипажа, чем танкам советской разработки, в которых такое устройство стоит.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника заявило, что США не будут передавать Украине танки Abrams из-за возможных поломок, которые потребуют квалифицированного персонала. Также, по словам представителя офиса президента Соединенных Штатов Джо Байдена, танки данной модели весят 55 тонн, из-за чего потребляют большое количество топлива.