Стало известно, почему Вучич может встретиться с властями Украины Сербский министр Попович: политика Сербии не исключает ни одной встречи

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Александр Вучич

Сербская политика не исключает ни одной встречи, поэтому президент Александр Вучич может встретиться с представителями власти Украины, рассказал министр нового правительства Сербии Ненад Попович. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, Сербия не изолированная страна.

Наша политика не исключает ни одной встречи или разговора. Ее можно определить словами бывшего итальянского министра иностранных дел Эмилио Висконти о своей стране: «Всегда независимая, никогда не изолированная, — объяснил министр.

Политик отметил, что Сербия поддерживает контакты со всеми участниками украинского конфликта. Кроме того, политика государства определяется ее непростым геополитическим положением, поскольку оно полностью окружено странами НАТО.

Державы Запада хотят ослабить Сербию, чтобы легче контролировать регион и устранить любое российское влияние, — подчеркнул Попович.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о геноциде в Сребренице, предложенную Боснией и Герцеговиной, Германией и Руандой. Согласно резолюции, 11 июля будет провозглашено Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. За проголосовали 84 страны, 19 высказались против, 68 государств воздержались.