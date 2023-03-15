Стало известно, почему ВС России не штурмуют Марьинку Артиллерист заявил, что ВС РФ не штурмуют Марьинку из-за крепких бетонных укреплений

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российским солдатам не удается взять штурмом Марьинку, поскольку украинское военное командование возвело для защиты населенного пункта крупные бетонные укрепления, заявил командир дивизиона 381-го артиллерийского полка. Именно оттуда фиксируются обстрелы по Донецку. Артиллерист подчеркнул, что Вооруженным силам России приходится брать Марьинку постепенно, передает РИА Новости.

Противник очень хорошо укрепился, многие года он там строил свою оборону. Поэтому тяжело пехоте продвигаться. Берут дом за домом, тяжелые бои, честно говоря, идут. Стараются осторожно продвигаться, чтобы меньше потерь было с нашей стороны, — сказал он.

По словам командира дивизиона, украинские военные возвели в Марьинке бетонные бункеры, и одно из немногих средств, способное их разрушить — это самоходный миномет «Тюльпан». Также не вооружении у ВС РФ есть гаубицы «Гиацинт» и «МСТА-Б».

«Тюльпан» — орудие достаточно точное, со второго-третьего раза можно попасть прямо в цель. Корректировка огня ведется с помощью беспилотников. Противник в свою очередь пытается вывести беспилотники из строя, заставить их сесть, — рассказал артиллерист.

Он не смог дать прогноз касательно сроков взятия Марьинки и предупредил, что впереди ждут тяжелейшие бои.

Ранее военкор Андрей Коц заявил, что Вооруженным силам России следует взять под контроль Марьинку, чтобы окружить Авдеевку, из которой ведутся обстрелы Донецка, Макеевки и Горловки. По его словам, сделать это сложно из-за сильного укрепления города.