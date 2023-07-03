Стало известно, почему в Польше не открывают центр по ремонту Leopard Моравецкий: завод по ремонту Leopard пока невозможно открыть из-за нехватки запчастей

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Завод по ремонту танков Leopard в Польше откладывает старт запуска из-за отсутствия необходимых деталей, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, чьи слова передает издание Samorzadowy. Также он указал на ряд несогласованных вопросов со стороны Германии.

Со стороны Польской группы вооружений есть вопросы, а также с немецкой стороны. Нам нужны от Германии соответственно приготовленные процедуры. Из того, что я знаю, главной проблемой является нехватка запчастей для Leopard. Тяжело говорить о ремонте Leopard в то время, когда не хватает запчастей, — заявил Моравецкий.

Ранее в ходе совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ министр обороны страны Сергей Шойгу заявил, что российские военные уничтожили 16 танков Leopard в зоне спецоперации. По его словам, это почти 100% боевых машин, переданных ВСУ Польшей и Португалией.

Издание Der Spiegel писало, что ФРГ и Польша не могут договориться об обслуживании переданных ВСУ танков Leopard. По данным СМИ, польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall должны заключить договор об обслуживании танков для решения спорных вопросов. Причиной спора является разница в расценках. PGZ хочет взимать более €100 000 за «первоначальную диагностику» танков. В ФРГ же за эту работу обычно платят всего около €12 000. Также в PGZ не хотят брать на себя никаких гарантий после ремонта.