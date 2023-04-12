Военный эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие Военный эксперт Подберезкин: Украине не хватит технологий для создания ядерного оружия

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украина не сможет в ближайшее время создать ядерное оружие, так как в стране для этого не хватит технологий, которые разработать в короткий срок практически невозможно, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Комментируя «Радио 1» слова экс-советник офиса президента Украины Алексея Арестовича о восстановления ядерного потенциала страны, военный эксперт напомнил, что СССР потребовалось около пяти лет только на разработку ядерной бомбы.

СССР создавал ядерную бомбу четыре-пять лет. Средства доставки появились еще позже, поэтому ничего просто так ниоткуда не возьмется, — уверен Подберезкин.

По словам эксперта, теоретически Украина может начать производить ядерные боеприпасы и средства доставки, так как в стране могли сохраниться наработки Харьковского института, но сделать это за 9 месяцев при нынешнем потенциале Украины практически невозможно. Кроме того, Подберезкин отметил, что даже при создании штучных ядерных боеприпасов в лабораторных условиях Киеву не разрешат ими воспользоваться.

Арестович ранее заявил, что Украина сможет создать ядерное оружие менее чем за год. По его словам, Киеву нужно решить, что важнее — оружие или «демонстрировать цивилизованное поведение» и «оставаться в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов».