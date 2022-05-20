Стало известно, почему немцы терпят слова украинского посла Германист Белов объяснил, почему немцы терпят украинского посла

Андрей Мельник / Фото Heinrich-Böll-Stiftung/wikimedia.org

Провокации в адрес Берлина со стороны Киева будут продолжены, но здесь вопрос не к украинскому послу в ФРГ Андрею Мельнику, а к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил NEWS.ru руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. По его мнению, Мельник ведёт себя так, позволяет его «начальство». Собеседник считает, что риторика Киева может измениться только после указаний коллективного Запада.

Шольц не прогибается, остаётся при своей позиции, в Киев ради фотографии ехать не хочет. Я бы про Мельника не стал упоминать, его надо предать забвению. По всей видимости у Зеленского есть заверения представителей коллективного Запада, что так делать можно. Вероятно, Германия вынуждена с этим считаться. Исполнительная и законодательная власть ФРГ вынуждена терпеть Мельника. Другого объяснения нет, — полагает Белов.

Ранее Мельник вновь обвинил Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву вооружений. По его словам, Берлин тянет время и ждёт перемирия, чтобы сослаться на отсутствие необходимости в отправке военной техники.

Также посол раскритиковал Берлин за отсутствие на Украине обещанных танков Leopard1, ЗСУ Гепард и БМП Marder. Он добавил, что до сих пор не состоялся и объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Украины из Словении.

3 мая Мельник заявил, что канцлер ФРГ ведёт себя как «обиженная ливерная колбаса». Таким образом дипломат прокомментировал отказ Шольца ехать на встречу в Киев. Немцы возмутились словам Мельника.