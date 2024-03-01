Стало известно, почему Макрон заговорил об отправке войск на Украину Politico: словами об отправке войск на Украину Макрон хотел «подстегнуть» Запад

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Эммануэль Макрон

Заявлением об отправке войск НАТО на Украину президент Франции Эммануэль Макрон хотел «подстегнуть» страны Запада, сообщил редактор Politico Джейми Деттмер. По его словам, глава государства хотел подтолкнуть своих коллег к дискуссии о том, что можно сделать для «предотвращения победы России».

Комментарии Макрона были призваны активизировать западные державы и разжечь дебаты о том, что необходимо для предотвращения победы России. По словам помощника Елисейского дворца, они также должны были послать русским сильный стратегический сигнал: «Не делайте глупостей», — указал Деттмер.

Редактор добавил, что высказывания французского лидера, которые должны были стать «твердым предупреждением» Москве, эффектно провалились. По мнению Деттмера, Макрон добился противоположного эффекта — он на весь мир вскрыл разногласия, царящие на Западе из-за Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова французского президента, заявил, что желание Запада ввести войска на Украину официально зафиксировано. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что войска стран НАТО уже находятся в зоне конфликта неофициально.

По словам Лаврова, без иностранных инструкторов дальнобойные средства Вооруженных сил Украины не могли бы использоваться против российских городов. Этому есть доказательства и к ним добавляются новые, подчеркнул глава МИД.