Стало известно, почему Карл III не сдает жилье в аренду кошатникам Карл III не сдает жилье владельцам кошек из-за птиц в поместье

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Великобритании Карл III, являющийся крупным собственником недвижимости, много лет отказывается сдавать жилье в аренду владельцам кошек, сообщает New York Post. Этот запрет был введен его покойной матерью, королевой Елизаветой II, которая опасалась, что кошки будут охотиться на обитающих в поместье птиц.



При этом 75-летний Чарльз часто сдает свои загородные дома в аренду своим подданным с собаками, на которых ограничение не распространяется. При этом арендаторы обязуются снимать недвижимость минимум на 12 месяцев. После заключения договора им предоставляется доступ не только к жилплощади, но и к гаражам и пристройкам.

При этом арендаторы не всем довольны. Один из них, Мик Дай, отметил, что несколько лет ждет ремонта своего дома в Шернборне, но пока что его просьбы игнорируются.

Ранее Карл III решил дать вторую жизнь винтажным шторам, которые много лет висели в Букингемском дворце и Виндзорском замке — из них пошили кимоно. Изделие выставлено на аукцион в Великобритании.

До этого король появился на саммите ООН в костюме с сине-белым галстуком с крестом, который напоминает флаг Греции. Аксессуар сразу привлек внимание публики на фоне дипломатического скандала между государствами из-за прав собственности на скульптуры Парфенона в Британском музее, в который был втянут премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.