Стало известно, почему глава МИД Латвии подал в отставку Глава МИД Латвии увольняется из-за использования спецрейсов на посту премьера

Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кришьянис Кариньш

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш принял решение подать в отставку из-за того, что он использовал специальные рейсы во время нахождения на должности премьера, сообщает портал LSM. Он покинет свой пост 10 апреля, на следующий день состоится голосование за нового кандидата. Как объяснила премьер-министр Эвика Силиня, Кариньш инициировал отставку, чтобы ситуация не влияла на работу правительства

И, конечно, он продолжит баллотироваться на выборах в Европарламент, отдавая себя в руки избирателей, чтобы они оценили его шаг как политика, берущего на себя политическую ответственность, — сказала она.

Использование частных рейсов расценивается как преступление, связанное с растратами бюджета. По данным СМИ, госканцелярия занижала данные о расходах министра в течение четырех лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря СНБО и назначил вместо него бывшего главу Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Данилова назначат послом в Норвегию. Это решение объяснили кадровыми перестановками.