Стало известно, почему AstraZeneca запретила продажу COVID-вакцины Крючков: AstraZeneca отозвала COVID-вакцину из-за тромбоза у пациентов

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Вакцина Комирнати от BionTech и вакцина AstraZeneca Corona

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать свои вакцины от COVID-19 сразу по двум причинам, поделился мнением с NEWS.ru врач-иммунолог Николай Крючков. По его словам, первая связана с сокращением масштабов вакцинации в мире, вторая — с судебным процессом из-за массового возникновения тромбоза у пациентов.

С одной стороны, уже пришло время уходить. Видно, что масштабы вакцинации заметно уменьшились. Вакцинация происходит, но ее уже заметно меньше. Поляна уменьшилась и AstraZeneca решила уйти, — отметил он.

Второй причиной стали слушания в Высоком суде Лондона по коллективному иску от родственников погибших и пострадавших пациентов, пояснил иммунолог. Он напомнил, что более пятидесяти человек обратились в суд из-за случаев возникновения тромбоза после вакцинации препаратом от COVID-19.

Сейчас в суде сама AstraZeneca признала, что от их вакцины могут быть побочные эффекты, в том числе и образование тромбозов. Но это не является медицинской новостью, регуляторами это признано уже давно, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что AstraZeneca решила отозвать свою вакцину от COVID-19 со всех рынков после признания в суде, что препарат может вызвать редкий тромбоз с синдромом тромбоцитопении. Также компания объявила, что решение об отзыве вакцины связано с тем, что спрос на препарат снизился.