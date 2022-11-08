Стало известно, не передумал ли Зеленский принять участие в саммите G20 Пресс-секретарь президента Украины: Зеленский планирует принять участие в саммите G20, формат не определен

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите G20, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в беседе с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. По его словам, формат на данный момент не определен.

В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу, — сказал Никифоров.

В начале ноября Зеленский заявил, что не будет принимать участие в саммите G20 в Индонезии, если на нем будет присутствовать его российский коллега Владимир Путин. Несмотря на это, он подчеркнул, что Украина готовится к предстоящей встрече. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предположил, что Зеленский идет на такой шаг, поскольку боится личной встречи с Путиным. По его мнению, украинский лидер может храбриться только в своих видеороликах, однако когда появляется возможность обсудить все лично, он дает заднюю.

Ранее российский лидер поблагодарил президента Индонезии Джоко Видодо за приглашение на саммит G20 и не исключил того, что сам лично будет присутствовать на встрече. Он подчеркнул, что Россия в любом случае будет представлена на высоком уровне. Проведение саммита G20 намечено на 15–16 ноября.