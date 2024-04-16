Стало известно отношение граждан Молдавии к вступлению в Евросоюз IPN: большинство граждан Молдавии проголосовали бы за вступление в Евросоюз

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Большинство граждан Молдавии (56%) проголосовали за вступление в Европейский союз, если бы соответствующий вопрос был вынесен на референдум, свидетельствует опрос CBS Research, пишет IPN. Отмечается, что лишь 25% респондентов проголосовали бы против. Опрос проводился с 6 по 13 апреля на выборке из 1008 человек в возрасте от 18 лет и старше

Наступил этап возрождения, который начался с 2020 года и длится до сих пор. За этот период процент тех, кто поддерживает вступление, колебался в пределах 50-60%, а данный опрос, в частности, фиксирует 56,5%, — заявил социолог Василе Кантарджи.

16 апреля Конституционный суд Молдавии одобрил инициирование референдума о вступлении в Евросоюз. Инициатива о пересмотре конституции соответствует положениям основного закона и может быть предложена на утверждение парламенту, заявила председатель КС Домника Маноле.

Ранее Башкан Евгения Гуцул заявила, что Гагаузия объявит о своей независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией. Политик выразила уверенность, что сопредельные молдавские и болгарские села поддержат решение о выходе автономии из состава Молдавии.

9 апреля в Москву с рабочим визитом прибыла Гуцул. Ее поездка проходит на фоне недавних заявлений о том, что автономия может покинуть состав Молдавии, если Кишинев примет решение о присоединении республики к Румынии.