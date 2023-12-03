Глава пресс-центра группировки ВСУ «Юг» Гуменюк ушла в отставку

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Пресс-секретарь группировки Вооруженных сил Украины «Юг» Наталья Гуменюк сообщила в соцсетях, что покинула должность. Она не назвала причины такого решения, однако отметила, что «впереди много интересного».

Ранее Гуменюк заявила, что Вооруженные силы России за сутки применили 36 авиабомб в Херсонской области, что является рекордным показателем. Она отметила, что при детонации таких мощных боеприпасов на земле остаются многометровые воронки.

В сентябре должности официального представителя ВСУ лишился трансгендер Сара Эштон-Чирилло. В соцсети появился ролик с угрозами представителю российских СМИ, который вскоре «заплатит». О ком шла речь, не уточнялось. Позже командование ВСУ объявило об отстранении сержанта от занимаемой должности. Причиной был назван ряд заявлений, которые не были одобрены армейским руководством. Также заявлялось о намерении провести служебное расследование.

Военкор Александр Коц назвал Эштон-Чирилло одним из символов украинской государственности. По его мнению, высказывания экс-спикера могли бы затмить скандал с выступлением эсэсовца в канадском парламенте.