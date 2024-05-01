Удар умной бомбы стер с лица земли взвод ВСУ под Белогоровкой Военкор Татаринов: взвод ВСУ уничтожен под Белогоровкой ударом ФАБ

Фото: МО РФ

Военкор Руслан Татаринов в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении целого взвода ВСУ под Белогоровкой. По его словам, все 42 солдата ликвидированы в результате бомбового удара ФАБ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По данным Татаринова, это произошло в Житомирской области, взвод состоял из мужчин старше 55 лет. Противник попал под удар умных авиационных бомб.

Ранее координатор подполья Сергей Лебедев заявил об ударе Вооруженных сил России по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. По его данным, местные слышали минимум три взрыва, спустя некоторое время на месте прилетов было замечено много карет скорой помощи. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого Лебедев сообщал, что ВС России ликвидировали 14 иностранных наемников в результате удара по Николаеву. По его словам, были ранены восемь военных, они находятся в госпитале в микрорайоне Намыв. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По словам Лебедева, жители Николаева рассказывали о появлении в городе граждан Канады, США и других стран. Они располагались в отелях «Ривьера» и «Хелен». По информации подполья, удар нанесли именно по этим гостиницам. После этого к отелям приехали машины скорой помощи, а подъезды к зданиям заблокировали военные и Служба безопасности Украины.