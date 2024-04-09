Стало известно об уничтожении расположения ВСУ в Полтаве Подполье: российские военные уничтожили расположение ВСУ в Полтаве

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы в ночь на вторник, 9 апреля, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Минобороны эту информацию не комментировало. По его словам, которые приводит РИА Новости, в городе было три прилета.

Ночью в саму Полтаву прилетало три раза. Снесли «располагу» ВСУ в общежитии недалеко от центра города. В центре было очень громко, у людей тряслись диваны, — заявил Лебедев.

Он отметил, что ударный дрон «Герань» был сбит над городом, после чего беспилотник упал на двухэтажное здание. Строение не разрушилось, однако у него снесло пристроенные балконы из металлопластика. Лебедев подчеркнул, что в результате инцидента есть пострадавшие.

Также в подполье рассказали о прилетах в Кременчуге на юго-востоке Полтавской области. Предварительно удары пришлись на район близ железнодорожного вокзала.

Ранее Минобороны России сообщило, что вооруженные силы страны уничтожили склад тяжелых беспилотников ВСУ в Запорожье. Кроме этого, был поражен цех по производству дронов. В ведомстве пояснили, что удары наносятся в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.