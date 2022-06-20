Стало известно об уничтожении десятков офицеров ВСУ после ракетного удара 57 высокопоставленных офицеров ВСУ были ликвидированы 19 июня после ракетного удара

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

После ракетного удара по пункту управления в Днепропетровской области 19 июня были ликвидированы 57 высокопоставленных офицеров ВСУ, сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live». Он отметил, что часть офицеров была ответственна за ведение военных действий в том числе на запорожском направлении.

Ракетным ударом по пункту управления в Днепропетровской области уничтожены, по уточненным данным, 57 украинских офицеров высшего звена, в том числе отвечавших за запорожское направление, — сообщил Рогов.

Минобороны России 19 июня сообщило, что высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» Военно-морские силы РФ нанесли удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. Уточняется, что попадание произошло в момент, когда там проходило рабочее совещание командования оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

Накануне американский эксперт в области безопасности Алекс Бэтли заявил, что российские крылатые ракеты «Калибр» являются смертоносным и точным оружием. Он отметил, что благодаря своим впечатляющим характеристикам они дают серьезный наступательный потенциал даже небольшим платформам, включая корветы.