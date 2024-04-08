Стало известно об уничтожении американских систем Patriot в зоне СВО The Economist: ВС РФ уничтожили несколько американских ЗРК Patriot в зоне СВО

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS/Global Look Press

Вооруженные силы России уничтожили несколько зенитных ракетных комплексов Patriot производства США в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает британский журнал The Economist. По его информации, ликвидированные ЗРК использовались Киевом для отражения атак, в том числе на Харьков. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

The Economist понимает, что Россия уничтожила некоторые из поставленных Западом систем ПВО Patriot, которые Украина использовала для защиты таких городов, как Харьков, — говорится в материале.

Как отметили журналисты, ВСУ могли решить многие проблемы, если бы Запад поставлял на Украину мощные системы противовоздушной обороны или истребители F-16. Кроме этого, по данным издания, российская армия может готовиться к крупному наступлению ближайшим летом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен получить 25 ЗРК Patriot по шесть — восемь батарей в каждой, чтобы закрыть небо от ракет. При этом украинский лидер отказался назвать число установок, которые уже есть в стране. По словам Зеленского, Киеву подойдут и аналоги американских Patriot.