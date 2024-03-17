Стало известно об угрозе подрыва генконсульства России в Белоруссии Посол Грызлов: поступила угроза о подрыве генконсульства России в Бресте

Фото: t.me/RusConsBrest

Генеральное консульство России в Бресте

Российский посол в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что поступила угроза о подрыве генерального консульства России в Бресте. По его словам, которые приводит Sputnik Беларусь, сообщение о минировании здания консульского представительства оказалось ложным и не помешало процессу голосования на выборах президента РФ.

Грызлов подчеркнул, что в республике уже проголосовали более 2,5 тысячи россиян. В Белоруссии работает шесть избирательных участков, где проживающие в республике россияне могут отдать свои голоса: в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве и Витебске.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее заявила, что с начала голосования на выборах главы государства было отражено около 280 тысяч DDoS-атак на ресурсы дистанционного электронного голосования. Большее число атак пришлось непосредственно на портал голосования, их число составило 215 тысяч.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев сообщил, что подавляющее число атак на московскую систему ДЭГ поступает из Великобритании и США. Он подчеркнул, что злоумышленники используют так называемые ботнет-сети, которые находятся в России, но их можно купить из любой страны.