Стало известно об ударе ВС России по позициям ВСУ в Гуляйполе Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в Гуляйполе

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что скопления Вооруженных сил Украины и военная техника были уничтожены в городе Гуляйполе на Запорожском направлении в зоне спецоперации. По его словам, которые приводит РИА Новости, ВС России нанесли удар после разведки с неба. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Запорожское направление. Под обстрелами были [военные], засевшие в населенном пункте Гуляйполе. После разведки с неба были нанесены удары, в результате которых была уничтожена техника и сами [военные], — сказал Лебедев.

Он добавил, что под удары российской армии попали также позиции ВСУ в населенных пунктах на Николаевском направлении. Лебедев подчеркнул, что речь идет о Куцурубе, Яселке и Дмитровке.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Южно-Донецком направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по позициям ВСУ. Летчики применили объемно-детонирующие авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. В результате удара были уничтожен командный пункт и живая сила противника.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что ВС РФ нанесли удар по артиллерийским подразделениям ВСУ в населенном пункте Чкалово Днепропетровской области. По его словам, эти подразделения противника регулярно обстреливали Запорожскую область, в том числе Энергодар, где расположена ЗАЭС. В Минобороны России эту информацию не комментировали.