Стало известно об ударе ВС России по Одесской области Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по припортовой зоне в Одесской области

Фото: ГСЧС Украины

Вооруженные силы России ударили по припортовой зоне города Ильичевск (переименован в Черноморск. — NEWS.ru) Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, был большой выброс пламени и сильная ударная волна. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Одесса, вернее, область, город Ильичевск. Мощный прилет в районе порта. Как сообщают адекватные граждане Ильичевска, не в порт, а рядом. С большим выбросом пламени и сильной ударной волной, скорее всего, попали в склад БК, подробности уточняем, — сказал собеседник агентства.

Ранее Лебедев рассказал, что Вооруженные силы России совершили серию ударов по хранилищам топлива и складам возле аэропорта в Харькове. По его словам, на последних были неоднократно замечены военные грузовые автомобили. В Минобороны России не прокомментировали эти сведения.

Также Лебедев заявлял, что Вооруженные силы России нанесли удар по побережью Очакова в Николаевской области Украины, где на базах отдыха находятся военнослужащие ВСУ. По его словам, на побережье множество пансионатов, где располагаются украинские военные, там же они складируют оружие и прячут военную технику. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.