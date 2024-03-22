Стало известно об ударе России по заводу для производства дронов ВСУ Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по заводу для производства дронов ВСУ

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Российские военные нанесли удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, который является стратегическим предприятием украинского военно-промышленного комплекса, заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит РИА Новости, на заводе производятся беспилотники для Вооруженных сил Украины. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В Днепропетровске сообщают о мощном взрыве с последующей детонацией со стороны Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова, — сообщил Лебедев.

Подпольщик добавил, что по позициям ВСУ в Днепропетровске было нанесено четыре удара. Кроме этого, одно попадание зафиксировали в Днепродзержинске, там возникли временные проблемы с электричеством.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев ранее предположил, что сообщения об ударах ВС РФ по энергетической и военной инфраструктуре ВСУ могут говорить о возможном скором наступлении российских войск. По его словам, украинская армия давно испытывает дефицит боеприпасов. Как отметил Журавлев, интересный факт состоит в том, что впервые за долгое время в результате боевых действий почти во всем Харькове пропал интернет.