Стало известно об ударе по железнодорожному вокзалу в Чугуеве Харьковская ОВА сообщила об ударе по району ж/д вокзала в Чугуеве

Фото: МО РФ

Харьковская областная военная администрация сообщила об ударе по району железнодорожного вокзала в городе Чугуеве. По данным ОВА, удар был нанесен кассетными боеприпасами. О пострадавших не сообщается. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские силы ударили по складам с боекомплектом в Чугуеве, где всю неделю разгружались грузовики. По его словам, там прозвучали два взрыва, которые были слышны за 20 километров. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого повреждения после взрывов в Одессе получили складские помещения «Новой почты». По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, на месте вспыхнул мощный пожар, возгорание уже ликвидировано. Минобороны РФ ситуацию не комментировало. По информации Telegram-канала Mash, склады «Новой почты» ВСУ использовали для военной логистики, а также хранения техники и боеприпасов.

В пятницу, 3 мая, глава российского военного ведомства подтвердил, что Вооруженные силы России за прошедшие две недели взяли под свой контроль три населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Речь о Новобахмутовке, Семеновке и Бердычах.