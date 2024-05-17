Стало известно об ударе по воинской части ВСУ под Одессой Подполье сообщило об ударе по воинской части ВСУ в поселке Дачное под Одессой

Фото: МО РФ

ВС РФ ударили по воинской части в поселке Дачное в пригороде Одессы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит РИА Новости, мощность взрыва позволяет предположить, что удар пришелся по складу с боеприпасами. Минобороны России информацию не комментировало.

Одесское сопротивление сообщает, что прилетело в поселок Дачное, в военную часть. Прилет был очень мощный, с сильной детонацией, — приводит агентство слова Лебедева.

Ранее о взрыве в Одессе сообщил мэр города Геннадий Труханов. В городе звучала воздушная тревога. Местные СМИ писали, что после удара над Одессой появился столб черного дыма. Сирены также звучали в Сумской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях.

В Минобороны России 17 мая сообщили, что за неделю российская армия нанесла 28 групповых ударов по объектам ВСУ в зоне СВО. Применялось высокоточное оружие и БПЛА. Их целью были командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего противника. Также били по местам хранения и производства дронов и безэкипажных катеров. Удалось поразить пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, вступивших в ряды украинской армии.