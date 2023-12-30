Стало известно об ударе по военным целям в Одессе «РВ»: по военным целям в Одессе был нанесен удар

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Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что по военным целям в Одессе был нанесен ракетный удар. По его информации, столб дыма заметили в районе аэродрома Школьный. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали. Фотографии с места удара опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок.

Ранее украинские СМИ сообщили, что на территории Одессы прогремели взрывы. Власти Днепропетровской и Одесской областей объявили режим предупреждения об угрозе с воздуха.

До этого Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилым кварталам Белгорода с применением ракет с запрещенными кассетными боеприпасами. По данным Минобороны, этой атакой Киев пытается отвлечь внимание от поражения украинской армии на фронте. Как подчеркнули в военном ведомстве, украинские власти хотят спровоцировать Москву на ответные действия, однако ВС РФ никогда не наносили удары по объектам гражданской инфраструктуры.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за атаками по Белгороду стоит Великобритания. По ее словам, Лондон в координации с Вашингтоном подстрекает Киев к террористическим действиям. Она также возложила ответственность за теракт на Европейский союз, который продолжает поставлять оружие ВСУ.