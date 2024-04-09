Стало известно об ударе по военному аэродрому во Львовской области «Военный обозреватель»: ВС РФ ударили по военному аэродрому в Львовской области

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в ночь на 9 апреля был нанесен удар по городу Стрый во Львовской области. По его информации, там расположен крупный железнодорожный узел и военный аэродром. Как передает канал, в городе Стрый украинские военные также готовят базу для развертывания истребителей F-16. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что ВС РФ атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области, который был их целью 24 и 29 марта. В общей сложности в регионе прозвучало пять взрывов. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В ночь на 6 апреля российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, пунктам временной дислокации наемников и военным аэродромам. По данным Минобороны, атака производилась с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования. В операции также участвовали беспилотники.

Военный корреспондент Александр Сладков ранее заявил, что одним из основных направлений наступления ВС РФ остается Часов Яр. По его мнению, затем бойцы двинутся на Краматорск, который находится в 45 км к северу от населенного пункта. Журналист добавил, что ВСУ понимают такую опасность для себя и пытаются сдерживать натиск ВС РФ.