Стало известно об ударе по Университету ВС Украины в Харькове Readovka: ракетный удар пришелся по Университету ВС Украины в Харькове

Фото: ДСНС Украины

Telegram-канал Readovka со ссылкой на военкоров сообщил, что по Университету Воздушных сил Украины в Харькове ударили ракетами. Согласно его информации, над военной частью поднялся столб дыма. Министерство обороны России пока не комментировало данную информацию.

Канал уточнил, что данное учебное заведение занимается подготовкой кадров для Военно-воздушных сил Украины. Предполагается, что удар по зданию университета был нанесен авиационной бомбой ФАБ с универсальным модулем коррекции и планирования.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Харькове прогремели по меньшей мере пять взрывов. На территории города звучали сирены воздушной тревоги. Удары были нанесены по объектам, расположенным в Центральном районе Харькова.

До этого пресс-служба сил обороны юга Вооруженных сил Украины сообщила о пожаре в Одессе в результате ночных взрывов. Уточнялось, что повреждения получила припортовая инфраструктура. Предполагается, что удар был нанесен дальнобойной ракетой «Искандер-М».

Также ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении нескольких административных зданий в городе после взрывов. Кроме того, урон был нанесен автозаправочной станции и станции технического обслуживания.