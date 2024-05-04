Стало известно об ударе дронов-камикадзе ВСУ по медсанчасти в Энергодаре Сотрудник ЗАЭС Яшина: дроны-камикадзе ВСУ атаковали медсанчасть в Энергодаре

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали медико-санитарную часть в Энергодаре, заявила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина. По ее словам, которые приводит ТАСС, для ударов украинские войска использовали дроны-камикадзе. Пострадавших нет. Она добавила, что прилетов непосредственно по ЗАЭС зафиксировано не было.

Майские праздники проходят напряженно. Прилетов на станции не было, чего не скажешь об Энергодаре, обстрелы которого ВСУ периодически ведут. Последние прилеты были вчера. Один из них был на территории медико-санитарной части города. К счастью, никто не пострадал, — сказала Яшина.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что на фоне регулярных обстрелов ВСУ сохраняется угроза для АЭС в Запорожской области. Он подчеркнул, что все прилеты по объекту и его территории фиксируются специалистами МАГАТЭ. При этом, по его словам, угроза ядерного происшествия, несмотря на удары украинской армии, незначительна.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что продолжающиеся удары ВСУ по ЗАЭС могут повлечь катастрофические последствия. Глава ведомства добавил, что действия Киева вызывают тревогу.