Стало известно об ударах «Ураганами» по опорным пунктам ВСУ «Известия»: ВС РФ «Ураганами» бьют по опорным пунктам ВСУ под Угледаром

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня ВС РФ «Ураган»

Российские расчеты РСЗО на угледарском направлении бьют по военной инфраструктуре ВСУ, уничтожая украинские опорные пункты и бронетехнику. Так под Угледаром «Ураганами» расчищается путь для российской пехоты, сообщают «Известия».

Старший офицер реактивной батареи Иван пояснил, что ракеты пролетают до цели десятки километров.

Работаем в любых условиях. Любая задача выполняется. Ребята не первый год в войсках. Прошли горячие точки. Имеют боевой опыт, — рассказал он.

После успешного попадания в опорный пункт ВСУ расчет РСЗО перемещается в другое место, там, не опасаясь ракетного удара, перезаряжает установку.

Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин заявил: на угледарском направлении союзные подразделения продолжают идти вперед. Имеются определенные успехи. Он добавил, что союзные силы «подпортили» ситуацию, когда военнослужащие Украины намеревались перебросить дополнительную технику в район Красноармейска.