Стало известно об ожесточенных боях в Работино Рогов: в Работино идут ожесточенные бои со встречными атаками

Фото: МО РФ

Ожесточенные бои идут в населенном пункте Работино на Запорожской линии фронта в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, боевые действия сопровождаются встречными атаками, при этом инициатива находится в руках российских войск. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В Работино идут ожесточенные бои высокой интенсивности со встречными атаками. Инициатива находится в руках наших военных, которые штурмуют опорные пункты противника, — заявил Рогов.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины ощущают натиск российской армии и уже начали переброску подкреплений. Как отметил Рогов, украинские военные пытаются любой ценой выполнить приказ командования по удержанию Работино.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения ВС РФ закрепились на опорных пунктах в Работино, застав украинские войска врасплох. По информации военного ведомства, операцию по штурму позиций противника организовали во взаимодействии со всеми родами войск. В частности, активное участие в боях принимали артиллеристы и операторы БПЛА, передававшие им координаты целей.