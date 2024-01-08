Стало известно об отставке высокопоставленного европейского политика Элизабет Борн покинула пост премьер-министра Франции

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Элизабет Борн

Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку, сообщил президент страны Эммануэль Макрон в своем аккаунте Twitter (X). Глава государства лично подписал соответствующий документ. Он также поблагодарил ее за преданность и решимость. Елисейский дворец уточнил, что Борн продолжит работать до назначения нового премьера.

Элизабет Борн подала президенту республики Эммануэлю Макрону прошение об отставке, которое было принято. Вместе с другими членами кабинета министров она будет и далее исполнять текущие обязанности до назначения нового правительства, — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что шеф Пентагона Ллойд Остин не планирует уходить в отставку несмотря на его болезнь. По словам чиновника, министр продолжает выполнять свои обязанности.

Президент США Джо Байден также с нетерпением ждет возвращения министра, добавил он. По словам американского чиновника, глава государства выражает свое искреннее уважение Остину, который взял на себя ответственность за то, что о его болезни проинформировали с недостаточной оперативностью.