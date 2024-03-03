Страны Запада уже отправили свои войска на Украину, заявила в беседе с ТАСС бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в рамках Всемирного фестиваля молодежи. По ее словам, эту информацию подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц.
Эти войска уже там. Канцлер [Германии Олаф] Шольц признал это, когда говорил, что если мы пошлем ракеты, то нам придется послать немецкие войска, как сделали это британцы. Это уже признано. Это общеизвестный секрет. Это не государственная тайна, — сказала Кнайсль.
Дипломат уточнила, что речь идет о бойцах Вооруженных сил Британии, которые тренируют украинский спецназ. При этом Кнайсль считает, что армии многих членов НАТО не оснащены для участия в конфликте на Украине. По ее мнению, планы западных государств по быстрому реагированию подразделений спецназа уже неактуальны, поскольку ситуация напоминает Первую мировую войну.
Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт ранее заявил, что высказывание французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину неправильно поняли. Он подчеркнул, что вопрос никогда не стоял на повестке дня. Кроме этого, политик высказался о вступлении Швеции в состав Альянса и заявил, что этот шаг придает «новую стратегическую глубину Северной Европе».