Стало известно об отправке на Украину новейших образцов вооружения Yle: Финляндия отправила Украине еще не испытанные образцы оружия

Фото: defense.gov

Власти Финляндии отправили Украине новейшие образцы вооружений, сообщил общественный вещатель Yle со ссылкой на главу управления военной экономики сил обороны страны Микко Хейсканена. Данное оружие еще не прошло испытания. По мнению генерал-лейтенанта, полученный на Украине опыт поспособствует развитию новейшей финской военной техники.

Он рассказал и об отправке последних новинок финской оборонной промышленности, некоторые из которых все еще находятся на стадии разработки. <…> Полученный на Украине опыт пригодится для развития новейшей финской техники, считает генерал-лейтенант, — говорится в публикации.

Как отметил генерал-лейтенант, Финляндия получает от Украины обратную связь. По словам Хейсканена, в Киеве положительно отзываются о характеристиках поставленных образцов вооружения.

Ранее помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил заявил, что Альянс намерен расширить сотрудничество с Киевом по части технологий и обмена разведданными о российских системах радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что Украина должна стать крупным поставщиком технологий на мировом рынке после завершения конфликта с Россией.