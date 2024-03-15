Стало известно об отправке Болгарией 30 вагонов вооружений на Украину Глава Минобороны Болгарии заявил об отправке партии БТР на Украину

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Болгарский бронетранспортер БТР-60

Первые 30 вагонов с бронетранспортерами отправлены на Украину, сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагаев. Он рассказал, что в транспортировке были задействованы 240 военнослужащих, отправка обошлась в 170 тысяч левов (около $95 тысяч), передает агентство Novinite.

Операция по транспортировке бронированных машин началась 29 января, первый конвой из 30 вагонов отправился седьмого марта, — приводит агентство слова министра.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что, передавая Украине старые БТР, Болгария избавляется от металлического мусора. Он напомнил, что европейская страна является членом НАТО, где другие стандарты и подходы. По его мнению, использовать данную технику уже невозможно, поэтому Болгарии она точно не нужна. Как считает эксперт, София делает это не для галочки, а для собственной выгоды, так как получит за это деньги «из фондов Альянса и Евросоюза».

Телеканал bTV, в свою очередь, сообщал, что болгарские военные начали транспортировку партии подержанной бронетехники на Украину. В среду, 6 марта, первый БТР погрузили на грузовик-платформу. Далее его отправят на железнодорожную станцию в городе Нови-Искыр. Еще 110 предназначенных для ВСУ машин хранятся на базе главного управления жандармерии в Софии.