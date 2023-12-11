Стало известно об опасной эпидемии в рядах ВСУ Telegraph: солдаты ВСУ массово болеют устойчивой к антибиотикам суперинфекцией

Фото: МО Украины

Одним из негативных последствий военного конфликта на Украине стало существенное увеличение случаев устойчивости к антибиотикам в больницах и медицинских учреждениях, написала британская газета Telegraph. По ее данным, солдаты ВСУ массово болеют инфекциями, на которые не действуют никакие препараты.

В больницах Украины наблюдается тревожный рост случаев устойчивости к антибиотикам в условиях продолжающихся боевых действий, — говорится в материале.

Эксперты из Центра общественного здравоохранения Украины (UPSC) провели анализ наличия инфекций в трех областных больницах в ноябре и декабре 2022 года. Их выводы указывают на серьезный кризис, вызванный ростом устойчивости к антибиотикам, требующий срочных мер.

Примерно 14% пациентов, проходивших лечение в медицинских учреждениях, заразились инфекциями внутри этих учреждений. Почти 60 процентов заразившихся пациентов столкнулись с организмами, устойчивыми к карбапенемам, группе эффективных антибиотиков, применяемых при тяжелых бактериальных инфекциях.

Ранее попавший в плен украинский военный рассказал, что командир одного из подразделений ВСУ отправил его на передовую за спасение тяжелораненого сослуживца. Там он получил контузию во время боя и в результате попал в плен к ВС РФ.