Стало известно об официальном визите Зеленского в Турцию Зеленский обсудит в Турции украинский конфликт и реализацию зернового коридора

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский 8 марта посетит Турцию с официальным визитом, говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера в соцсети Twitter (X). Стороны обменяются вариантами урегулирования украинского конфликта, уточнили в Анкаре.

В рамках визита будут подробно обсуждены ход продолжающейся войны между Украиной и Россией, последняя ситуация, касающаяся контактов по теме продолжения реализации соглашения о зерновом коридоре, — добавили в канцелярии президента Турции.

Ранее глава МИД Греции Йоргос Герапетритис во время выступления в парламенте объявил, что представители Министерств иностранных дел и Министерств обороны стран Европейского союза провели видеоконференцию по вопросу усиления военной помощи Украине. Мероприятие прошло 7 марта по инициативе правительства Франции.

До этого экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен предположил, что США могут заставить Украину провести фальшивые переговоры с Россией, если Киев не сможет одержать победу в ходе боевых действий. После такого диалога Киев мог бы вновь вступить в конфликт, имея свежую и подготовленную армию, подчеркнул он. Такой расклад возможен, если украинским властям не удастся одержать верх над РФ, считает Брайен.