Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал Теодорос Русопулос, заявил представитель правительства Греции Павлос Маринакис, передает РИА Новости. Отмечается, что бывший греческий госминистр был избран единогласно, и он первый греческий политик, занявший этот пост.
Русопулоса поддержали все пять основных партий в Парламентской ассамблее, других кандидатов не было. Принятие этих важных обязанностей греческим политиком, причем впервые, является еще одним подтверждением укрепления имиджа нашей страны за рубежом, — заявил Маринакис.
Парламентская ассамблея Совета Европы осенью приняла резолюцию, в которой назвала президента РФ Владимира Путина диктатором, а Россию «де-факто диктатурой», заявление было опубликовано на сайте организации. Авторы документа подчеркнули, что российский лидер слишком долго находится у власти, из-за чего он овладел «подавляющим господством», при этом в стране отсутствуют сильный парламент и независимые суды.
Также авторы документа заявили, что нахождение Путина у власти в России после 2024 года будет нелегитимно, поскольку поправки, позволяющие обнулить предыдущие сроки правления, были приняты в период его президентства в 2020 году. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам заявил о своей поддержке международного уголовного трибунала над Путиным и другими гражданами, ответственными за присоединение Крыма к России, проведение военных действий в Донбассе и крушение малайзийского Boeing MH17.