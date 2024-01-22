Названо имя нового председателя ПАСЕ Новым председателем ПАСЕ стал греческий экс-госминистр Русопулос

Фото: Takis Sagias via imago-images.de/Global Look Press

Теодорос Русопулос

Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал Теодорос Русопулос, заявил представитель правительства Греции Павлос Маринакис, передает РИА Новости. Отмечается, что бывший греческий госминистр был избран единогласно, и он первый греческий политик, занявший этот пост.

Русопулоса поддержали все пять основных партий в Парламентской ассамблее, других кандидатов не было. Принятие этих важных обязанностей греческим политиком, причем впервые, является еще одним подтверждением укрепления имиджа нашей страны за рубежом, — заявил Маринакис.

Парламентская ассамблея Совета Европы осенью приняла резолюцию, в которой назвала президента РФ Владимира Путина диктатором, а Россию «де-факто диктатурой», заявление было опубликовано на сайте организации. Авторы документа подчеркнули, что российский лидер слишком долго находится у власти, из-за чего он овладел «подавляющим господством», при этом в стране отсутствуют сильный парламент и независимые суды.

Также авторы документа заявили, что нахождение Путина у власти в России после 2024 года будет нелегитимно, поскольку поправки, позволяющие обнулить предыдущие сроки правления, были приняты в период его президентства в 2020 году. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам заявил о своей поддержке международного уголовного трибунала над Путиным и другими гражданами, ответственными за присоединение Крыма к России, проведение военных действий в Донбассе и крушение малайзийского Boeing MH17.