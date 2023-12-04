Российская армия начала применять аэролодку Alligator в зоне СВО

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Вооруженные силы России начали использовать аэролодку Alligator, которую также называют водным внедорожником, на Херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции, заявил РИА Новости представитель компании — производителя лодок Вячеслав Кочеев. Образец техники представили на выставке «Вездеходер-2023» в Москве.

Есть позитивные отзывы об эксплуатации, опытно работает у нас в Херсоне. Мы порядка полугода назад отправляли как раз для выполнения задач доставки амуниции, доставки, возможно, раненых и так далее. Просто строится лодка по определенному сценарию для возможности размещения, в том числе на жесткой носовой платформе каких-то ящиков, оборудования, — сообщил Кочеев.

Он подчеркнул, что изначально аэролодки разрабатывались для активного отдыха в труднодоступных районах, а теперь ими активно пользуются российские бойцы в зоне боевых действий. По его словам, военные используют водный внедорожник для перемещения по мелководью, в межсезонье, в те места, куда нельзя добраться на другой технике.

Кочеев уточнил, что длина аэролодки составляет от 5,9 до 7,5 метра, она может вмещать до 12 человек. Максимальная скорость — 140 км/ч.

Российские военные также начали применять в зоне СВО новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Он представляет собой более доступный вариант по сравнению с известным российским дроном-камикадзе «Ланцет». Бойцы отмечают управляемость и простоту использования нового боеприпаса: управление аппаратом точное и простое, а при пикировании он демонстрирует стабильность и легкость наведения.