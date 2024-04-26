Стало известно об эвакуации больниц в Киеве после «анонса удара» В Киеве эвакуировали больницы после видео с угрозой ракетного удара

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Киева решили эвакуировать больницу и детскую клинику после того, как в Сети появилось видео «анонса удара» со стороны КГБ Белоруссии, сообщила пресс-служба городской администрации. Сотрудников и пациентов медучреждений перевезли в другие больницы. При этом мэрия украинской столицы назвала ложной информацию, которая указывается в ролике.

Город срочно начинает эвакуацию двух больниц, одна из которых детская, расположенных на улице Богатырской, поскольку в интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что якобы в этих больницах находятся военные, — сказано в сообщении.

По данным украинских СМИ, речь идет о видео с выступления главы белорусского КГБ Ивана Тертеля. Он заявил, что в киевских больницах скрываются террористы и их пособники, которые «спрятались за спины больных детей». Как отметил Тертель, всех этих людей «настигнет заслуженная кара».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что по скоплению Вооруженных сил Украины в Черниговской области был нанесен удар. По его словам, там противник копил силы в надежде вторгнуться на территорию Брянской области. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.