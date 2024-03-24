Стало известно о еще одной отставке в руководящем составе ВСУ Командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ ушел в отставку

Фото: МО Украины

Виктор Николюк

Генерал-майор Виктор Николюк сообщил в своем Telegram-канале об отставке с поста командующего подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ. По его словам, теперь он будет руководить украинскими военными на одном из направлений в зоне боевых действий.

Складываю с себя полномочия командующего командования подготовки Сухопутных войск ВСУ, — заявил он.

Известно, что Николюк занимал свой пост с марта 2023 года, до этого был командующим группировкой ВСУ «Север». Теперь, по его словам, помимо высокой должности на одном из направлений, он возглавит отдельное подразделение украинской армии.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет переломить ход конфликта. При этом он уверен, что Киев не сможет добиться победных изменений даже в случае масштабной мобилизации.

До этого политолог Василий Стоякин констатировал, что Зеленский будет оставаться президентом Украины до тех пор, пока его приказания исполняются. По его словам, политические позиции нынешнего украинского лидера может легко пошатнуть экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого поддерживает гораздо больше людей, чем Зеленского.