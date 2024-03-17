Стало известно о западной стране, свернувшей в сторону России Bloomberg: Словакия при Фицо стала одной из самых пророссийских стран Евросоюза

Фото: IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press

Роберт Фицо

Словакия при премьер-министре Роберте Фицо стало одной из самых пророссийских стран Европы, сообщает Bloomberg. Обозреватели назвал этот сдвиг «драматичным».

Как пишет агентство, Словакия по-прежнему формально выполняет свои обязательства перед ЕС и НАТО, но сдвиг оказался драматичным. И президентские выборы, которые состоятся на следующих выходных, могут в конечном итоге закрепить пророссийскую траекторию.

В январе Фицо высказал мнение, что Украине придется пойти на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией. Словацкий премьер подчеркнул, что Братислава отказывается поставлять оружие Киеву или поддерживать планы Украины по присоединению к НАТО.

Также Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО рассматривают возможность направить своих военных на Украину и соответствующие решения могут быть приняты на основе двусторонних договоренностей, на которые словацкая сторона повлиять не в силах.

Посольство США в Словакии ранее выразило несогласие со словами Фицо о том, что Украина находится под американским контролем. В дипмиссии подчеркнули, что в случае агрессии в сторону Словакии США, как и другие союзники по НАТО, встали бы на защиту страны.