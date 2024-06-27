Стало известно о задержании скандального украинского чиновника «Телеграф»: на Украине задержали экс-замглавы офиса президента Тимошенко

Фото: president.gov.ua

Кирилл Тимошенко

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали экс-замглавы офиса президента страны Кирилла Тимошенко, сообщает украинское издание «Телеграф». Уточняется, что люди в масках открыли дверь автомобиля, в котором находился Тимошенко, и схватили его.

Согласно информации издания «Украинская правда», Тимошенко был подвергнут обыскам в рамках уголовного дела о возможной утечке информации из НАБУ. .

23 мая НАБУ объявило о внутреннем расследовании в отношении возможной утечки информации. Сообщалось о разглашении сведений досудебного расследования в интересах одного из фигурантов, близкого к Тимошенко.

Ранее в США заявили, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой Киеву помощи. В обзоре генерального инспектора Госдепа утверждается, что за выделенными Украине средствами необходимо вести жесткий контроль. С позицией ведомства согласилось посольство США в Киеве.