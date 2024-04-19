Стало известно о задержании подозреваемых в нападении на Леонида Волкова Президент Литвы: в Польше задержали двух подозреваемых в нападении на Волкова

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Леонид Волков

Польские полицейские задержали двух мужчин по подозрению в нападении на Леонида Волкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает РИА Новости. Известно, что неизвестные избили бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в марте в Вильнюсе.

В Польше задержаны два человека, подозреваемые в нанесении повреждений лидеру российской оппозиции Леониду Волкову. Благодарю Польшу за прекрасную работу, мы разговаривали об этом с президентом Польши, я поблагодарил его за прекрасное сотрудничество, — заявил глава государства.

О нападении на Леонида Волкова стало известно 13 марта. Тогда бывший пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила, что несколько мужчин, вооруженных молотком и газовым баллончиком, атаковали Волкова прямо у его дома. По ее словам, злоумышленники разбили стекло в машине, а также несколько раз ударили Волкова молотком.

До этого Гитанас Науседа заявил, что в Литве никто не боится Владимира Путина. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Путина надо уважать и слушать, а не бояться.