Стало известно о взрыве в украинском регионе «Страна.ua»: в районе Затоки Одесской области прогремел взрыв

Фото: ГСЧС Украины

В районе поселка Затока Одесской области произошел взрыв, сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Утверждается, что до этого поступали сообщения о пуске ракеты. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

Взрыв в районе Затоки Одесской области. Воздушные силы заявляли о пуске ракеты, — сказано в сообщении.

Издание со ссылкой на местные паблики утверждает, что звук взрыва был слышен даже в Одессе. Также сообщается, что удар был нанесен якобы российским ракетным комплексом «Искандер», однако подтверждения данной информации нет. Отмечается, что в Одесской и ряде других областей Украины во время инцидента звучала воздушная тревога.

Ранее мэр Конотопа, расположенного в Сумской области, Артем Семенихин сообщил, что в городе получила повреждения производственная инфраструктура. При этом градоначальник не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег сообщил о взрыве в Одессе. По его словам, инцидент произошел в районе порта на фоне воздушной тревоги. К месту происшествия направились машины скорой помощи. Из-за низкой облачности перед дождем не было видно, куда «прилетело», добавил он.