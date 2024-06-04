Взрыв прогремел в украинском Конотопе

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В городе Конотопе Сумской области прогремел взрыв, сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на местные Telegram-каналы. Отмечается, что в нескольких регионах страны в этот момент звучала воздушная тревога, других подробностей не приводится.

В Конотопе Сумской области раздался взрыв. Об этом пишут местные Telegram-каналы, — сказано в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Одессе также прогремел взрыв. По информации журналистов, он мог быть следствием ракетного удара. Уточнялось, что взрыв зафиксировали на фоне воздушной тревоги. Министерство обороны РФ информацию не комментировало.

До этого, 28 мая, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег проинформировал о взрыве в Одессе. По его словам, инцидент произошел в районе порта. К месту происшествия направились машины скорой помощи. Лебедев уточнил, что звук взрыва раздался в 16:22 по местному времени. Из-за низкой облачности перед дождем не было видно, куда «прилетело», добавил он. Лебедев отметил, что есть сообщения о районе Пересыпи.

Лебедев также сообщал о серии прилетов по объектам в городе Чугуеве Харьковской области. Он отметил, что речь идет об ударах по пунктам доукомплектования и снабжения ВСУ. Официального комментария Минобороны РФ по данному вопросу не было.