Стало известно о взрыве на заводе «Мотор сич» в Запорожье Зеленский без подробностей сообщил о взрыве на заводе «Мотор сич» в Запорожье

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Владимир Зеленский

В Запорожье на подконтрольной Киеву части области произошел взрыв на территории завода «Мотор сич», заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Рада». По его словам, на предприятие упала ракета.

Если завтра мне дадут в Запорожье Patriot, которые будут защищать «Мотор сич», пусть американские инвесторы заходят и будем вместе работать на «Мотор сичи», — сказал он.

Зеленский не привел никаких подробностей случившегося. Неясно, когда произошел взрыв. На заводе собирают ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев 24 марта сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье был нанесен удар в направлении завода «Мотор Сич». По его данным, было выпущено не менее трех ракет. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Издание The Economis до этого объяснило, что президент США Дональд Трамп надеется достичь перемирия в российско-украинском конфликте до конца апреля. Республиканец старается исполнить одно из своих ключевых обещаний — прекратить огонь за первые 100 дней своего правления. Журналисты напомнили, что Трамп отказал Киеву в поставках вооружений и подписании сделки на $50 млрд. Также он отклонил предложение Зеленского о покупке 10 комплексов Patriot.