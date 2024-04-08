Стало известно о взрывах в ряде областей Украины «Военный обозреватель»: серия взрывов произошла в Одессе и Харьковской области

Фото: ДСНС Украины

Серия взрывов произошла в Одессе, Запорожье и Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». Местные власти не комментировали эти сведения.

Ранее стало известно, что транзитная подстанция «Лосево» в Харькове поражена в результате удара. В городе начались отключения света, что привело к остановке работы местного метрополитена. В Минобороны России информацию об ударах не комментировали.

Также сообщалось, что в Харькове зафиксированы масштабные разрушения объектов энергетической системы. По словам мэра города Игоря Терехова, в областном центре введены жесткие графики отключений света, однако они не выдерживаются.

Глава одесской ОВА Олег Кипер, в свою очередь, отмечал, что на территории региона поврежден логистически-транспортный объект. По его словам, по нему был нанесен удар. Также повреждения получила автозаправочная станция, добавил он.

Кроме того, повреждения получил объект критической инфраструктуры в Житомирской области на северо-западе Украины. Глава областной военной администрации Виталий Бунечко рассказал, что он был атакован дронами-камикадзе. Часть беспилотников сбили системы противовоздушной обороны, уточнил он.